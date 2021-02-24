Каррера: Промес - это личность, большая харизма. Он поможет "Спартаку"

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал возвращение Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: РИА Новости
Каррера отметил, что Промес - качественный футболист, обладающий большой харизмой.

"Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь — это личность, большая харизма. Он обязательно поможет "Спартаку", - сказал Каррера.

Напомним, ранее "Аякс" сообщил о предстоящем трансфере Промеса в "Спартак". Ожидается, что после прохождения медосмотра игрок заключит с "красно-белыми" контракт на 3,5 года.

Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах. В составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году, когда команду тренировал Каррера.

Источник: Sport24

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Теги: Промес Каррера Спартак
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