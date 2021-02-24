- Промес - не тот игрок, который должен попасть в "Спартак" за эти деньги. Просто задорого купили воспоминания о "золотом" сезоне. Усиление? Разве Квинси сильнее Ларссона, Понсе? Нет, тем более игрок в возрасте с проблемами поведения. Если учесть тот факт, что это, наверное, последний приличный контракт Промеса, то и стимула рвать жилы у него никакого, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
29-летний нидерландский атакующий полузащитник Квинси Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" 24 февраля 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 8,5 миллиона евро без учета бонусов, со всеми возможными бонусами цена игрока может вырасти до 11 миллионов евро. Ранее Промес уже выступал за красно-белых с августа 2014 по август 2018 года, в 135 матчах забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи, а в сезоне 2016/2017 выиграл с клубом золотые медали чемпионата России.
Червиченко - о трансфере Промеса: "Спартак" просто задорого купил воспоминания о "золотом" сезоне
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко дал комментарий о возвращении в свой бывший клуб атакующего полузащитника Квинси Промеса.
Фото: МатчТВ
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