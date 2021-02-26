Как сообщает источник, защитник ЦСКА Кирилл Набабкин из-за травмы пахового сухожилия, скорее всего, не сыграет до конца сезона.
Напомним, Набабкин ранее восстановился после травмы крестообразной связки колена и начал тренироваться в общей группе "армейцев" на сборе в Испании.
Кирилл Набабкин провел в нынешнем сезоне три матча в Российской Премьер-лиге в составе ЦСКА. Всего за московский клуб он провел 252 матча, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.
Источник: Sport24
Источник: Набабкин, скорее всего, не сыграет до конца сезона из-за травмы
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит остаток сезона из-за травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
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