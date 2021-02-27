Старший тренер "Химок" считает, что клуб по делу обыграл "Уфу"

Старший помощник главного тренера "Химок" Валерий Климов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с "Уфой" (2:1).
Фото: ФК "Химки"
— Знали, что "Уфа" сегодня бьется за выживание, игра была за шесть очков. Получилась довольно напряженная игра. Доволен, что выиграли. Победа по делу, — цитирует специалиста Sport24.

Валерий Климов исполнял обязанности главного тренера "Химок" из-за отсутствия Игоря Черевченко, который почувствовал недомогание перед матчем.

"Химки" дважды победили "Уфу" по ходу сезона.

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Теги: Химки Уфа Климов
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