— Знали, что "Уфа" сегодня бьется за выживание, игра была за шесть очков. Получилась довольно напряженная игра. Доволен, что выиграли. Победа по делу, — цитирует специалиста Sport24.
Валерий Климов исполнял обязанности главного тренера "Химок" из-за отсутствия Игоря Черевченко, который почувствовал недомогание перед матчем.
"Химки" дважды победили "Уфу" по ходу сезона.
Старший тренер "Химок" считает, что клуб по делу обыграл "Уфу"
Старший помощник главного тренера "Химок" Валерий Климов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с "Уфой" (2:1).
Фото: ФК "Химки"
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