— Плохо все с реализацией. Если не будем забивать, будут проблемы. Свои моменты нужно реализовывать, много раз об этом говорил. В первом тайме были ситуации, когда нужно было забивать, — цитирует Рахимова Sport24.
Проиграв "Химкам" "Уфа" осталась на предпоследнем месте турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги с 13 очками в 20 матчах. Столько же у последнего "Тамбова", но тамбовчане уступает башкирскому клубу по разнице личных встреч.
Рахимов: у "Уфы" все плохо с реализацией. Если не будем забивать, будут проблемы
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов после матча с "Химками" (1:2) заявил, что команде нужно поправить реализацию.
Фото: ФК "Уфа"
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