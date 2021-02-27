Рахимов: у "Уфы" все плохо с реализацией. Если не будем забивать, будут проблемы

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов после матча с "Химками" (1:2) заявил, что команде нужно поправить реализацию.

Фото: ФК "Уфа"