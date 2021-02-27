"У "Спартака" шансов побольше, чем у "Рубина". Они фавориты. Трудно говорить о "Рубине" — про них как-то мало информации.
Интересно посмотреть на главное приобретение "Спартака" — Промеса. Если он забьёт – будет здорово. Он может решить судьбу матча своими индивидуальными действиями. За это его и ценят не только в "Спартаке", но и во всём чемпионате. Другое дело, что он три года отсутствовал. Мы видели, что в Европе он себя не показал", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что голландский полузащитник Квинси Промес, выступавший за "Спартак" с 2014 по 2018 год, вернулся в московский клуб, подписав контракт сроком на 3,5 года. За красно-белых 29-летний игрок будет выступать под 24-м номером.
Встреча "Спартака" и "Рубина" состоится сегодня, 28 февраля, на домашнем стадионе москвичей "Открытие Арене". Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин. Стартовый свисток игры прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Мостовой: у "Спартака" шансов побольше, чем у "Рубина". Промес может решить судьбу встречи
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: Getty Images
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