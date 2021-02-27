Черданцев: полтора года назад Бакаев был одним из лучших в РПЛ. Вопрос к тренеру, почему он стал запасным в "Спартаке"

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о ситуации с полузащитником "Спартака" Зелимханом Бакаевым.
Фото: "Спартак"
Напомним, что в зимнее трансферное окно Бакаев мог перейти в "Динамо", однако "Спартак" отказался продавать игрока.

Черданцев отметил, что Бакаев мог бы сейчас приносить больше пользы "Спартаку". По его словам, у полузащитника достаточно таланта для этого.

"Полтора года назад он был одним из лучших игроков лиги, попал в сборную, и это точно вопрос к тренеру — почему такой футболист стал в "Спартаке" запасным? Считаю, что у Бакаева более чем достаточно таланта. Он футболист с российским паспортом и мог бы сейчас приносить больше пользы "Спартаку". Возможно, не меньше, чем приносил Промес в чемпионский сезон", - сказал Черданцев.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Бакаев провел 18 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Спартак Черданцев Бакаев З
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