Бланка прокомментировала информацию о том, что минувшим летом ее брат мог перейти в "Зенит" или "Наполи".
"Этого ведь не случилось, он не никуда не перешел. Мы не разговариваем с ним о вещах, которые могут произойти, обсуждаем только факты: здесь и сейчас. Я не могу знать, что произойдет в будущем, да и лучше об этом разговаривать с его агентом. Для меня важно одно — чтобы мой брат был счастлив. Сейчас ему очень нравится в России", - сказала Бланка.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Влашич поучаствовал в 18 матчах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Sport24
Сестра Влашича прокомментировала информацию о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит"
Бланка Влашич, четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказала, что ее брату нравится в России.
Фото: РПЛ
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