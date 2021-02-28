Белоус заявил, что "Спартак" очень слабо сыграл против "Рубина".
"Спартак" в игре с "Рубином" убогое впечатление произвел. Ни тренерской мысли, ни сыгранности, ни "мессия" Промес не помог. Все думали, что он сейчас придет и сразу станет всех рвать. Ничего подобного не произошло", - сказал Белоус.
Отметим, что "Спартак" пребывает на четвертом месте в таблице РПЛ (35 очков). "Рубин" идет девятым (31 очко).
Источник: Матч ТВ
Белоус: "Спартак" произвел убогое впечатление в матче с "Рубином"
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус прокомментировал игру "Спартака" в матче 20-го тура РПЛ с "Рубином" (0:2).
Фото: РИА Новости
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