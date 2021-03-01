Об этом "Чемпионату" сообщил источник в клубе.
В первую очередь, клуб просит разобрать неназначенный пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой Романа Нойштедтера в своей штрафной на второй минуте. Кроме того клуб хочет узнать, почему не получил вторую желтую карточку Себастьян Шиманьски и почему судья необоснованно зафиксировал нарушение правил у Бернарда Бериши.
Судил игру "Ахмат" — "Динамо" Владислав Безбородов.
"Ахмат" попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода игры с "Динамо"
"Ахмат" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить три эпизода матча 20-го тура РПЛ с "Динамо" (1:2).
Фото: VI-Images/Contributor Getty Images/Sport/Gettyimages.ru
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