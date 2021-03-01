"Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то делом профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень. Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть. Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как "Фишт", увидел еврокубки. Почему нет", - сказал Рубашко.
"Сочи" занимает 3-е место после 20-го тура Российской Премьер-лиги. В активе у команды 36 очков. В последнем туре команда Федотова разгромила тульский "Арсенал" со счетом 4:0. Голы забили Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоаозиньо и Артур Юсупов.
В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет против "Ростова". Матч пройдет 6 марта и начнется в 19:00 мск.
Сочинцы вышли в 1/4 финала Кубка России, обыграв на предыдущей стадии турнира "Краснодар" со счетом 2:1.
От второго места, дающего право играть в Лиге чемпионов, "Сочи" отстает на одно очко. Вторую строчку занимает ЦСКА, набравший 37 очков. 3-е место позволит выступать в новом еврокубковом турнире - Лиге конференций.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Сочи": Лига чемпионов? Мы все хотим, чтобы "Фишт" увидел еврокубки
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказал мнение о возможном выходе команды в еврокубки.
Фото: ФК "Сочи"
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