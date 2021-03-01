Стала известна причина, по которой заболел Акинфеев

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о беседе с капитаном и голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА
"Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьёзного нет. Просто замёрз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ", — приводит слова Чанова "Р-Спорт".

Напомним, что перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:2) пресс-служба ЦСКА сообщила, что Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

Ранее появилась информация, что 34-летний вратарь и защитник "армейцев" Игорь Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Акинфеев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Онопко: "Локомотив" знал, как играть против ЦСКА
Бупендза: переход в "Краснодар" не состоялся, потому что его не должно было быть
"Как с женщинами говорить о футболе?" Экс-тренер "Динамо" признался, что отказывает девушкам в интервью 1
"Вы были на высоте". "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Рубином" 2
Бышовец: в «Зените» видим устойчивую деградацию. Но его преследователи ничем не отличаются эксклюзив
Одноклубник Миранчука может перейти в "Ман Сити"
ЦСКА показал, что осталось за кадром в матче с "Локомотивом" (видео)
Стала известна причина, по которой заболел Акинфеев
Николич: Баринов пока не готов играть 90 минут
Карпин: "Зенит" не выигрывал - Матюнин забыл, что надо свистеть при желтой карточке, видимо 7
Новый лимит, роль Заремы в "Спартаке", обыски в "Барселоне". Главное за 1 марта 1
"Скажите, чтобы приходила без лифчика. Будет интереснее". Быстров — о встрече с Семенович 7
Бышовец: в оценке судейства матчей РПЛ речь идет не столько о низком качестве, сколько о предвзятости 3 эксклюзив
Быстров: Чалов ни в чем не уступает Рондону 5
Анна Семенович намерена засудить Быстрова за слова про ее грудь 4
Ойонго - о разрыве "крестов": не было времени размяться
Стефан подал в отставку с поста главного тренера "Ренна"
Арендованный у "Монпелье" Ойонго порвал "кресты" в дебютном матче за "Краснодар" 4
УЕФА поменял хозяина первого матча в паре 1/8 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" - "Динамо" Загреб
Худяков: "Тамбов" - это моя репутация. При мне договорных матчей не было и не будет
Рубашко: обсуждать все возможные предложения по Федотову смысла нет 3
Гогниев извинился за стычку с судьей в матче "Алания" - "Томь" 1
В "Спартаке" рассказали о роли Заремы в клубе 8
"Ротор" с разгромным счетом уступил "Ордабасы" в контрольном матче в Турции 2
Вратарь "Зенита" Кержаков из-за травмы пропустит 4 недели
Гендиректор "Сочи": Лига чемпионов? Мы все хотим, чтобы "Фишт" увидел еврокубки 11
Ибрагимович из-за травмы может пропустить обе встречи с "МЮ" в Лиге Европы
"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Рубином" (видео)
"Барселона" выступила с заявлением о ситуации с обысками в офисах клуба 1
Дефекты в конструкции "Самара-Арены" устранит подрядчик по гарантии
Все новости
-