"Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьёзного нет. Просто замёрз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ", — приводит слова Чанова "Р-Спорт".
Напомним, что перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:2) пресс-служба ЦСКА сообщила, что Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.
Ранее появилась информация, что 34-летний вратарь и защитник "армейцев" Игорь Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19.
Стала известна причина, по которой заболел Акинфеев
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о беседе с капитаном и голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА
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