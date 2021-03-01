"Локомотив" знал, как играть против ЦСКА. Быстрый гол тоже был не на руку "армейцам". Было видно, когда Гильерме ловил мяч, чтобы выйти в атаку, было много пространства, на котором "Локо" очень хорошо играет.
Во втором тайме ЦСКА играл очень хорошо и по цифрам, и были качественные эпизоды, но были неиспользованные моменты, такие как, например, пенальти. Но ЦСКА не бросил весла и продолжал играть", — сказал Онопко в эфире программы "Тотальный футбол" на телеканале "Матч ТВ".
Напомним, что встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. Уже на 6-й минуте игры форвард "Локомотива" Виталий Лисакович вывел свою команду вперед. Под занавес первой половины матча полузащитник красно-зеленых Гжегож Крыховяк дальним ударом поразил ворота Ильи Помазуна и установил окончательный счет встречи.
Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 51-летний специалист покинул команду в декабре 2020-го.
Онопко: "Локомотив" знал, как играть против ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА
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