Глушаков: у "Химок" нет индивидуальностей, таких, как Роналду, но есть команда, костяк, коллектив

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о составе подмосковной команды.
Фото: РПЛ
— Жаль, что подвёл Кубок России, но это бывает. Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей, таких, как Криштиану Роналду, но есть команда, костяк, коллектив, — цитирует футболиста "Матч ТВ".

Напомним, в 1/8 финала Кубка России подмосковный клуб разгромно дома уступили "Крыльям Советов" (0:4) и вылетели из турнира. В чемпионате России "Химки" с 28 очками занимают 10-ю строчку после 20 туров.

34-летний Глушаков стал игроком команды в октябре прошлого года. В 12 матчах текущего сезона полузащитник забил два гола и отдал голевую передачу.

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Теги: Химки Глушаков Роналду
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