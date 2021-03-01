— Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст, — цитирует Романцева "РБК-Спорт".
Напомним, ранее стало известно, что Романцева госпитализировали в одну из московских больниц сегодняшним утром. Ему провели операцию на сердце, которая прошла успешно.
Здоровья легенде уже успел пожелать московский "Спартак".
"Чудом успели". Романцев — о своем состоянии после операции
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о своем состоянии после операции.
Фото: Тырин Денис/"Чемпионат"
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