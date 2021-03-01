Федун отметил, что сейчас Романцев пребывает в стабильном состоянии. Владелец "Спартака" поблагодарил врачей, проведших операцию, и пожелал бывшему тренеру "красно-белых" поскорее восстановиться.
"С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе", - сказал Федун.
Напомним, ранее стало известно, что Романцев попал в больницу. Впоследствии ему успешно сделали операцию.
Источник: ТАСС
Федун: желаю Романцеву скорее восстановиться и жду его на стадионе "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о состоянии бывшего главного тренера команды Олега Романцева, перенесшего операцию на сердце.
Фото: ТАСС
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