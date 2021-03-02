— Думаю, как минимум, неделю. Но точные прогнозы нам пока не называли, — цитирует девушку Sport24.
Напомним, о госпитализации Романцева стало известно сегодня. Позже сообщили, что прославленному тренеру провели операцию на сердце, а до этого ему диагностировали инфаркт.
Внучка Романцева рассказала, сколько он будет находится в больнице
Алина, внучка прославленного тренера Олега Романцева рассказала, сколько он ещё будет находится в больнице.
Фото: ФК "Спартак"
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