Как сообщает источник, армейский клуб не планирует продлевать контракт футболиста, истекающий летом текущего года.
30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне на счету Алана 14 матчей, в которых он забил два гола и отдал две голевые передачи.
Источник: Evrostavka.
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Дзагоевым
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев покинет команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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