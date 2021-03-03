Кирьяков отметил, что Промес пока является усилением для "Спартака" лишь формально. Также он заявил, что, перейдя в стан "красно-белых", Квинси сделал шаг назад в карьере.
"Это усиление пока только на словах. Прежнего Промеса мы не видели. Видели, что он обладает хорошим уровнем для нашей лиги, но он не готов, в том числе психологически. Это для него шаг назад. Хотя в той ситуации, в которой он пребывает, для него было оптимальным вариантом уехать в Россию, где его никто не достанет", - сказал Кирьяков.
Отметим, что Промес пополнил состав "Спартака" в конце зимнего трансферного окна. Он заключил с клубом контракт на 3,5 года. Полузащитник вышел на поле в матче 20-го тура РПЛ с "Рубином" в минувший уик-энд (0:2).
Напомним, ранее Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Кирьяков: переход Промеса в "Спартак" - это пока усиление только на словах
Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: "Спартак"
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