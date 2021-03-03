"Меня вызвал к себе Карпин. Начал говаривать: "Я сам поиграл в Европе, тоже сначала боялся, но теперь ни о чём не жалею, поэтому езжай". Я ответил: "Георгич, мне всё нравится в "Спартаке", не хочу никуда уезжать". На что Карпин сказал: "Ром, понимаешь, у нас идёт сезон, ты будешь вторым нападающим после Веллитона. Или лавка в "Спартаке", или игра в Англии".
Я догадывался, что это уловки Карпина, который, помимо искреннего желания мне помочь, хотел совершить выгодный трансфер, за меня тогда давали 14 млн фунтов. И всё же в тот момент я злился на Карпина и не прислушался к его последней фразе: "Попробуй, потом "спасибо" скажешь". Он был прав. Говорю ему "спасибо", - написал Павлюченко в своей колонке на "Чемпионате".
Напомним, что Павлюченко защищал цвета "Спартака" с 2003 по 2008 год. В составе красно-белых нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в сезоне-2002/2003.
В "Тоттенхэме" Роман играл в 2008-2011 годах. В чемпионате Англии за "шпор" он принял участие в 78-и матчах, в которых забил 21 гол. После Англии Павлюченко выступал за московский "Локомотив", "Кубань", "Урал" и московский "Арарат". В настоящее время форвард играет в ногинском клубе "Знамя", выступающем в ПФЛ.
"Или лавка в "Спартаке", или игра в Англии". Павлюченко рассказал, как Карпин настаивал на его переходе в "Тоттенхэм"
Экс-форвард "Тоттенхэма" и "Спартака" Роман Павлюченко рассказал о том, как бывший гендиректор красно-белых Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", настаивал на его переходе в английский клуб.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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