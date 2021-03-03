ЦСКА и "Динамо" повезло. "Сочи" и "Локомотив" - пара, достойная финала. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России

Тем не менее, аж 1 672 зрителя смогли присутствовать на "Нефтянике". Более того, они засвидетельствовали яркую и крупную победу домашней команды. Интересно, что до матча букмекеры оценивали шансы клубов на проход дальше как равные. Но перед самым стартовым свистком коэффициенты на "Уфу" стали падать. Впрочем, вряд ли это сильно удивляет, ведь "Урал" в отличие от своего соперника выставил не самый основной состав. По сравнению с воскресной игрой против "Краснодара" Матвеев сделал 7 перестановок, оставив в запасе, например, Бикфалви, Августиняка, Годзюра, Погребняка.
"Урал" имел реальный шанс забить на первой минуте, но после этого на поле верховодила "Уфа". Правда, первой половине встречи было суждено завершиться со счетом 0:0. Реализовать имевшееся игровое преимущество команда Рахимова смогла только во втором тайме. Через 5 минут после его начала успех хозяевам принесла вязкая атака. В какой-то момент казалось, что Андрич так долго возится с мячом, что ни к чему хорошему это не приведет. Но ему удалось сделать пас на свободного Урунова, который отдал качественную голевую передачу на дальнюю штангу на Жамалетдинова.
На исходе часа игрового времени "Урал", по сути, подарил "Уфе" второй гол. Инициатором презента стал Калинин, который сыграл рукой в своей штрафной после не таящей в себе угрозы подачи с углового. Арбитры в поле во главе с Павлом Шадыхановым, правда, нарушение правил не разглядели, а потому пришлось вступать в дело отвечавшим за ВАР Артему Любимову и Николаю Богачу. После просмотра видео был назначен пенальти, который уверенно реализовал Андрич.
Третий и заключительный гол в ворота "Урала" влетел на 67-й минуте. Дубль оформил Жамалетдинов, а активно этому поспособствовали допустивший грубую ошибку Страндберг и застывший в полупозиции Коновалов. Таким образом, "Уфа" одержала неожиданно крупную победу и присоединилась к семи ранее прошедшим в четвертьфинал Кубка России командам.
Дубль Тимура Жамалетдинова и гол Комнена Андрича выводят «Уфу» в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России!— ФК УФА (@UfaFc) March 3, 2021
Всех с победой!!! ?? pic.twitter.com/HGs0NdmZFF
В жеребьевке следующей стадии приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин, а также легенды отечественного футбола Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Помощь прославленных футболистов, правда, не понадобилась. Они должны были определять хозяев поля в случае, если в сформировавшейся паре было бы равенство по так называемому показателю "дом-выезд". Но господа Алаев и Прядкин вытащили шарики так, что подобных ситуаций не возникло.
Клуб из Тулы сенсационно выбил из розыгрыша Кубка России действующего его обладателя - "Зенит". Поэтому недооценивать его шансы в противостоянии с ЦСКА не стоит. Хотя, конечно, результаты "Арсенала" в РПЛ обескураживают - после прихода Парфенова он не выиграл ни одного матча (5 поражений без забитых голов и 2 ничьи). То есть победа над "Зенитом" на данный момент вообще единственная при новом тренере. Впрочем, четвертьфиналы состоятся 7-8 апреля, и до них еще достаточно времени, чтобы либо наладить игру, либо еще раз сменить наставника.
ЦСКА уверенно преодолел стадию 1/8 финала, не испытав никаких проблем в сражении со "СКА-Хабаровск". Команда Гончаренко, безусловно, фаворит своей четвертьфинальной пары. Но надо принимать во внимание, что стабильности ей по-прежнему не хватает. Интересно, что ЦСКА и "Арсенал" никогда не играли между собой вничью - 8 побед первых и 3 победы вторых. И если "туляки" не пропускали, то они обязательно побеждали.
"Ахмат" - "Уфа"
Вероятность прохода в полуфинал - 60% : 40%
Вероятность прохода в полуфинал - 60% : 40%
Битва экс-экспертов "Матч ТВ" - именно такой анонс практически сразу получила эта пара. Талалаев и Рахимов еще недавно делились своим видением игры в эфире федерального канала. В начале апреля им предстоит выяснить, кто же заслуживает право пройти в полуфинал Кубка России. Про "Уфу" мы уже подробно рассказали, а теперь давайте вспомним, что "Ахмат" вполне мог и не дойти до 1/4 финала. Встреча с "Ростовом" в 1/8 финала выдалась сложной и проходила с преимуществом команды Карпина. Но забитого с пенальти гола Бериши хватило для минимальной победы.
"Ахмат" и "Уфа" однажды уже играли в кубке. Было дело в Грозном в октябре 2016-го года. Тогда основное время закончилось со счетом 1:1. Примечательной его особенностью стал тот факт, что оба гола были забиты командами в свои ворота. В дополнительное время победитель также не определился, а потому все решилось в серии пенальти - 4:3 в пользу "уфимцев". Но в этот раз, думается, шансы "грозненцев" выше. Футбол в исполнении команды Талалаева неплохо выстроен уже сейчас, а команде Рахимова, несмотря на разгром "Урала", еще много над чем нужно работать.
"Крылья Советов" - "Динамо"
Вероятность прохода в полуфинал - 35% : 65%
Вероятность прохода в полуфинал - 35% : 65%
Единственному представителю ФНЛ, который добрался до стадии четвертьфинала, достался один из самых сложных соперников. "Динамо" хорошо проявляет себя после возобновления сезона. Шварц успешно интегрирует в команду молодых футболистов, грамотно использует опытных игроков и поступательно двигается в части налаживания и оттачивания командной игры. Впрочем, "Крылья" сейчас в какой-то мере похожи на "бело-голубых". У самарского клуба много молодежи и тренер, активно старающийся выстроить зрелищный атакующий футбол. "Химки" уже ощутили на себе мощь парней Осинькина.
Другое дело, что у "Крыльев" этой весной есть не менее важная чем кубок задача - вернуться в РПЛ. И в ФНЛ, в отличие от высшего дивизиона, не предусмотрено пауз на игры национальных сборных. Календарь в первом дивизионе невероятно плотный, и не факт, что "самарцы" смогут справиться с борьбой на двух фронтах. Интересно, что "Крылья" и "Динамо" уже 5 раз играли между собой в Кубке России. И всякий раз их матчи были на стадии 1/8 финала. И вот впервые команды сыграют в четвертьфинале.
"Сочи" - "Локомотив"
Вероятность прохода в полуфинал - 45% : 55%
Вероятность прохода в полуфинал - 45% : 55%
Центральный матч 1\4 финала Кубка России пройдет в Сочи. Определить в нем фаворита очень сложно. С одной стороны, прекрасная команда Федотова, которая заслуженно в последнее время принимает в свой адрес похвалу и восторги. С другой стороны, славный кубковый боец, который стартовал в 2021-м году с двух "сухих" побед. Небольшое преимущество в предстоящем очном противостоянии, пожалуй, отдадим "Локомотиву". Все-таки в матчах на вылет важен опыт, а таким молодым и амбициозным командам, как "Сочи", в подобных встречах свойственно допускать больше ошибок.
"Южане" и "москвичи" играли друг с другом трижды. В самой первой встрече в сентябре 2019-го года сильнее был "Локомотив" - 1:0. Затем была ничья в Черкизово - 0:0. А в этом сезоне в матче первого круга победителем был уже "Сочи" - 2:1. Перед игрой в Кубке России команды встретятся в рамках РПЛ - 13 марта на "РЖД Арене". И есть ощущение, что эта встреча лишь подогреет интерес к запланированному на 7-8 апреля четвертьфиналу.
Фото: официальный сайт ФК "Урал", официальный сайт ПФК ЦСКА, РИА Новости, официальный сайт ФК "Крылья Советов", официальный сайт ФК "Локомотив"