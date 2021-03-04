Жена Мамаева находится в состоянии средней тяжести

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Ранее стало известно, что супруга футболиста отравилась медицинскими препаратами. В настоящее время полиция ведет проверку.



Напомним, что недавно Алана Мамаева в своих соцсетях заявила, что подозревает мужа в очередной измене.



Источник: телеграм-канал РИА Новости спорт