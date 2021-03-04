Широков: "Спартак" мог бы возглавить Валера Карпин или Лео Слуцкий. Семин - точно нет

Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков рассказал, кого считает достойными кандидатами на должность главного тренера красно-белых после ухода Доменико Тедеско.
Фото: "Спорт-экспресс"
"Валера Карпин и Лео Слуцкий, как его зовет Сава. И всё. Лео, скорее всего, не пойдёт. Поэтому — Валера. Ну, дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранца готовы заплатить, а за русского — нет? Я бы не делал ставку на Сёмина и Бердыева. Они ничего не дадут "Спартаку", нет. Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Сёмин — точно нет", — приводит слова Широкова "РБ-Спорт".

Напомним, что Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", занимал пост главного тренера "Спартака" с 2009 по 2012 год, а также с 2012-го по 2014-й. Слуцкий в настоящее время тренирует "Рубин", ранее он работал в стане принципиального соперника красно-белых - ЦСКА.

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско покинет команду в конце нынешнего сезона в связи с истечением срока контракта. Московский клуб по итогам 20-и туров РПЛ занимает 4-е место, набрав 35 очков. После зимней паузы красно-белые потерпели два поражения подряд - в кубковой встрече с московским "Динамо" (0:2) и игре чемпионата с "Рубином" (0:2).

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Теги: Широков Спартак Карпин Семин Тедеско Слуцкий Бердыев
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