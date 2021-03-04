- Критика судей была, есть и будет. Просто сейчас, когда медиапространство стало больше и разнообразней, все это обрело более широкий размах. Кто-то один высказался, и пошла цепная реакция. Дальше подключаются еще люди, потому что лежачего всегда легче добить. Мы публично ответить не можем, поэтому получается игра в одни ворота. Но мы сами выбрали такую работу. Так что надо просто меньше ошибаться и анализировать недочеты, - передают слова Карасева "Известия".
Матчи Российской премьер-лиги нередко приводят к скандалам, связанным с судейством. Так, в 20 туре РПЛ в матче "Зенит" - "Ростов" главный арбитр Алексей Матюнин засчитал гол, забитый хозяевами поля после быстрого розыгрыша штрафного без свистка, несмотря на то, что перед этим рефери показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну, а правила предписывают в таких случаях возобновлять игру только по свистку. Этот эпизод, а также оценка игровых ситуаций с точки зрения вынесения предупреждений, вызвали возмущение главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Карасев: судьи не могут публично ответить на критику, поэтому получается игра в одни ворота
Футбольный арбитр Сергей Карасев высказал мнение о критике судей в медиапространстве.
Фото: Getty Images
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