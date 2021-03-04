"Возможен ли еще один приход Карпина в "Спартак"? Список кандидатов мы пока оставим при себе. Ни одного кандидата на позицию тренера мы не назовем до принятия окончательного решения", - приводит слова Попова "Чемпионат".
Также Попов, отвечая на вопрос о том, какие у него остались отношения с Карпиным, сказал: "Уважительные".
Напомним, что Карпин занимал пост главного тренера "Спартака" с 2009 по 2012 год, а также с 2012-го по 2014-й.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством 52-летнего специалиста "Ростов" занимает 5-е место, имея в своем активе 33 очка после 20-и туров. В Кубке России желто-синие вылетели на стадии 1/8 финала, уступив "Ахмату" со счетом 1:0.
В "Спартаке" отреагировали на вопрос о возможном возвращении Карпина
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов ответил на вопрос о возможном возвращении на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина, ныне возглавляющего "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
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