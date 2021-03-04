"Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не дает сигналы рынку о том, что игрок продается.
"Ростов" ничего не просил ни у "Спартака", ни у любого другого клуба за трансфер Норманна — мы опровергаем слова Дмитрия Попова", - цитирует Штанько "РБ Спорт".
При этом руководитель пресс-службы желто-синих отметил, что к 24-летнему норвежцу действительно есть интерес со стороны ряда европейских, в том числе российских, клубов, однако официальных предложений пока не поступало.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Норманн принял участие в 14-и матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Напомним, что до перехода в российский клуб Матиас выступал за норвежские команды "Буде-Глимт" и "Мольде". Также хавбек принадлежал английскому "Брайтону", но не провел за него ни одного матча.
"Ростов" прокомментировал слова Попова о том, что клуб просил у "Спартака" 18 млн евро за Норманна
Руководитель пресс-службы "Ростова" Денис Штанько отреагировал на слова спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова о том, что ростовчане просили за полузащитника Матиаса Норманна 18 млн евро.
Фото: Rusfootball
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