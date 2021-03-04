- В чем причина того, что Барриос осенью слабо напоминал себя образца прошлого и позапрошлого сезона? Небольшая пауза между чемпионатами, потом перелет в сборную - а когда футболисты уезжают на Кубок Америки или на отборочные матчи чемпионата мира, это очень сложно. Сразу после матча улетаешь, возвращаешься позже всех, часто прямо к предыгровой тренировке, - передает слова Тимощука Sport24.
27-летний опорный полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в феврале 2019 года из "Боки Хуниорс", сумма трансферной компенсации составила 15 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. В предыдущем сезоне на счету Барриоса 1 гол в 35 матчах за клуб во всех турнирах.
Тимощук рассказал о причинах слабой игры Барриоса
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук объяснил причины спада в игре колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса.
Фото: Getty Images
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