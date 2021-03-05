- Правда ли, что работа в "Спартаке" при Федуне - это хождение по минному полю, как говорил Роман Асхабадзе? Мне кажется, минного поля там не было, если самому мины не ставить, - приводит слова Попова "Чемпионат".
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов проработал на своем посту пять месяцев - с июля по декабрь 2020 года. Его предшественник на этой должности Томас Цорн работал несколько дольше - с мая 2019 года по июль 2020 года.
Попов: работа в "Спартаке" - не минное поле. Если самому мины не ставить
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов высказал мнение о сравнении работы с Леонидом Федуном с хождением по минному полю.
Фото: ФК "Спартак"
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