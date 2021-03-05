"Не вижу, какие на данный момент он даст качества команде. В эту игру в чемпионате России "Зенит" точно играть не будет - просто не поймут. Не видел у Федотова команд, которые играют в прессинг стабильно. На определенных отрезках могут это делать, но в основном обороняются, за счет быстрой контратаки выбегают вперед, и качественные исполнители могут реализовать момент. Федотов - хороший тренер, но на данный момент не для "Зенита", - сказал Широков.
Владимир Федотов стал главным тренером "Сочи" в январе 2020 года. Контракт специалиста с сочинской командой рассчитан до июня 2022 года. Сезон 2019/2020 "Сочи" закончил на 12-м месте, набрав в 30-ти матчах 33 очка.
В текущем сезоне "Сочи" идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 36 очков после 20-ти матчей. В последнем матче команда Федотова разгромила дома тульский "Арсенал" со счетом 4:0. В 21-м туре чемпионата России "Сочи" на выезде сыграет против "Ростова". Матч пройдет 6 марта и начнется в 19:00 мск.
Сочинский клуб пробился в четвертьфинал Кубка России, где сыграет против московского "Локомотива". Матч пройдет на "Фиште" 7-8 апреля.
Источник: РБ-Спорт
Широков: Федотов - хороший тренер, но на данный момент не для "Зенита"
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков объяснил, почему нынешний наставник "Сочи" Владимир Федотов не подходит для петербургского "Зенита".
Фото: "Getty Images"
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