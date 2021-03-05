Адвокат: будем добиваться трех лет лишения свободы для Мамаевой, если она решит въехать в Испанию

Адвокат "любовницы" полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено Тереза Буэйес рассказала, какого наказания они будут добиваться для Аланы Мамаевой.
Фото: instagram.com
"Какое наказание хотим? Три года лишения свободы, если госпожа Мамаева решит въехать в страну, потому что угрозы расправы в адрес моей подзащитной поступали именно в Испании. Если она явится в Испанию на слушания, то суд будет заслушивать ее показания очно. Мы бы хотели, чтобы она приняла участие в заседаниях лично", - сказала Буэйес.

Ранее Алана обвинила Павла Мамаева в измене. По словам девушки, муж изменил ей с испанкой, когда находился на тренировочных сборах с "Ростовом" в Испании. Она опубликовала в своем инстаграме фото и паспортные данные 29-летней испанки, которую считает любовницей мужа

Позже Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла попытаться покончить с собой.

Источник: Sport24

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Теги: Мамаев Ростов
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