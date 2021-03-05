Адвокат: будем добиваться трех лет лишения свободы для Мамаевой, если она решит въехать в Испанию

Адвокат "любовницы" полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено Тереза Буэйес рассказала, какого наказания они будут добиваться для Аланы Мамаевой.

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