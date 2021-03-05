"Сегодня прошел много разных процедур, обследований, но все результаты будут готовы только девятого числа, во вторник. Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал уже все, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать", - сказал Романцев.
Напомним, что 67-летний бывший тренер "Спартака" в начале недели был госпитализирован с инфарктом. Романцев успешно перенес операцию, его состояние оценивается как хорошее.
Олег Романцев выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В качестве главного тренера он работал в московской команде с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством "красно-белые" в 1989 году стали чемпионами СССР и восемь раз выигрывали чемпионат России.
Источник: Sport24
Романцев рассказал, когда его выпишут из больницы
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, как он чувствует себя после операции на сердце в результате инфаркта.
Фото: Тырин Денис/"Чемпионат"
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