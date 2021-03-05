Романцев рассказал, когда его выпишут из больницы

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, как он чувствует себя после операции на сердце в результате инфаркта.
Фото: Тырин Денис/"Чемпионат"
"Сегодня прошел много разных процедур, обследований, но все результаты будут готовы только девятого числа, во вторник. Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал уже все, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать", - сказал Романцев.

Напомним, что 67-летний бывший тренер "Спартака" в начале недели был госпитализирован с инфарктом. Романцев успешно перенес операцию, его состояние оценивается как хорошее.

Олег Романцев выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В качестве главного тренера он работал в московской команде с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством "красно-белые" в 1989 году стали чемпионами СССР и восемь раз выигрывали чемпионат России.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Романцев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Сможет ли "Спартак" победить "Краснодар", а "Ростов" обыграть "Сочи"? Обсуждение матчей 21-го тура РПЛ (видео)
"Второй этап, конечно, профукали жестко". Дзюба — об эстафете на ЧМ по лыжам 1
Месси - лучший игрок Ла Лиги в феврале
"Челси" поборется с "Арсеналом" и "МЮ" за защитника "Лейпцига"
"Крылья Советов" против "своих", Игнашевич против Ташуева. Анонс 28-го тура ФНЛ
Тимощук - о сходстве с Кобейном: иногда думаю, что стоит научиться играть на гитаре 1
"Манчестер Сити" готов заплатить 40 млн евро за защитника "Аталанты" Гозенса
Лепехин: сейчас самый слабый "Зенит" за последние 10 лет, но эта лучшая команда в России 5
Романцев рассказал, когда его выпишут из больницы
Шварц: с удовольствием схожу на игру хоккейного "Динамо"
Адвокат: будем добиваться трех лет лишения свободы для Мамаевой, если она решит въехать в Испанию 1
Шварц рассказал о состоянии Н'Жи, Скопинцева и Моро
"Уфа" поздравила Милетича с рождением дочери 1
Матч "Спартак-2" - "Крылья Советов" перенесен
IFAB внес изменения в правила игры рукой 16
Болельщики "Ростова" признали Песьякова лучшим игроком матча против "Зенита"
Дядюн: врачи сказали, что мое колено как у 19-летнего парня
Источник: Гамшик договорился о переходе в "Гетеборг" 2
Сысуев получил памятную футболку за 100 матчей в составе "Уфы" (фото) 1
Широков: Федотов - хороший тренер, но на данный момент не для "Зенита" 4
Нападающий "Химок" Дядюн успешно перенес операцию на колене
Ахметов: для ЦСКА любой матч сейчас - это финал
Матч Мальта - Россия пройдет без зрителей
Ахметов: Рондон - настоящий мастер. Если он будет в оптимальной форме, обязательно поможет ЦСКА
Мележиков: мы подали иск к "Тамбову" только для отчета перед аудиторами
Семак рассказал, почему "Зенит" готовится к матчу с "Рубином" в России, в отличие от казанцев 2
Промес: мне уже доверяли капитанскую повязку в "Спартаке", готов быть лидером и сейчас 1
"Я сказал Ловрену: ты должен понимать, что и о чем говоришь". Тимощук - о разговоре с защитником "Зенита"
Червиченко: Хабиб в футболе - это как Промес в октагоне. Много ли борцов, умеющих хорошо играть в футбол? 3
Промес: хейтеры дают мне энергию. Они мне необходимы!
Все новости
-