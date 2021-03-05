"Я не думаю, что у "Зенита" могут быть какие-то проблемы в российском чемпионате. Разве что они есть у болельщиков сине-бело-голубых. Да, команда неудачно стартовала в новом году, но всё равно идёт на первом месте и сохраняет отрыв. У нас критикуют "Зенит" за плохую игру и всё остальное, и я это не оспариваю. Наверное, питерский клуб сейчас действительно самый слабый за последние лет десять. Тем не менее, на данный момент это лучшая команда в России. Поэтому те, кто критикуют "Зенит", должны осознавать, что другие клубы ещё хуже", - сказал Лепехин.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 20-ти матчах 42 очка. В двух стартовых матчах 2021 года "сине-бело-голубые" не одержали ни одной победы. Команда Семака проиграла в 1/8 финала Кубка России тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. В 20-м туре РПЛ "Зенит" сыграл вничью в домашнем матче с "Ростовом" (2:2).
8 марта в Казани петербургский клуб сыграет против "Рубина". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Также "Зенит" закончил выступление в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе с "Лацио", дортмундской "Боруссией" и "Брюгге". Петербуржцы набрали в шести матчах одно очко.
В прошлом году "Зенит" выиграл три трофея - стал чемпионом России во второй раз подряд, стал обладателем Кубка России, обыграв в финале подмосковные "Химки" (1:0), выиграл Суперкубок России у "Локомотива", победив эту команду со счетом 2:1.
Константин Лепехин выступал за "Зенит" с 1996 по 2003 год. Провел за петербургскую команду 156 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Он также играл за "Кубань" и петербургское "Динамо".
С февраля 2018 года по июнь 2019 года был ассистентом тренера в майкопской "Дружбе".
Источник: "Спорт уик-энд"
Лепехин: сейчас самый слабый "Зенит" за последние 10 лет, но эта лучшая команда в России
Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин высказал мнение об игре петербургской команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
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