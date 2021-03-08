Червиченко допустил, что Федун и Тедеско готовят какое-то заявление.
"Тедеско сидел с Федуном, постоянно их показывали. Не знаю, к чему такое братание у всех на глазах. Может, специально попросили почаще показывать, может, какое-то заявление готовят. Обычно Тедеско сидел отдельно, а тут… Я с самого начала говорил, что Тедеско исполняет спектакль, чтобы отжать себе кусок пирога под названием "трансферы", - отметил Червиченко.
Накануне "Спартак" обыграл "Краснодар" со счетом 6:1 в матче 21-го тура РПЛ. Доменико Тедеско был дисквалифицирован на этот матч и находился на трибуне рядом с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт с московским клубом. Соглашение тренера со "Спартаком" действует до конца сезона.
На данный момент "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.
Источник: Чемпионат
Червиченко: Тедеско сидел с Федуном на матче против "Краснодара". Может, заявление готовят
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о совместном нахождении владельца клуба Леонида Федуна и наставника "красно-белых" Доменико Тедеско на трибуне во время матча с "Краснодаром".
Фото: "Спартак"
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