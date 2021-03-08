По сведениям источника, "Зенит" не привез с собой комплекты игровой формы. Матч не будут переносить, но для доставки экипировки петербуржцы вынуждены заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань. Стоимость чартера из Петербурга в Казань составляет от двух до четырех миллионов рублей.
Отметим, что матч "Рубин" - "Зенит" пройдет в понедельник, 8 марта. Начало - в 16.30 мск. "Рубин" пребывает на девятом месте в таблице РПЛ (31 очко). "Зенит" лидирует в чемпионате (42 очка).
Источник: БИЗНЕС Online
Источник: "Зенит" забыл в Петербурге игровую форму на матч с "Рубином"
"Зенит" прибыл в Казань на матч с "Рубином", забыв игровую форму в Санкт-Петербурге.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!