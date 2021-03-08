Петржела: не волнуйтесь, "Зенит" все равно станет чемпионом

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение, что петербургский клуб по итогам сезона станет чемпионом России.
Фото: "Getty Images"
"Ничего страшного не произошло. Поражение в Казани ничего не меняет для "Зенита". Наоборот, заставит проснуться голодного зверя. Верю, что после такого обидного поражения петербургская команда начнет стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, "Зенит" все равно станет чемпионом", - сказал Петржела.

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ "Зенит" уступил на выезде "Рубину" со счетом 1:2. Петербургский клуб остался на первом месте в таблице российского чемпионата, имея в активе 42 очка. Отрыв от ЦСКА, который идет на втором месте, составляет два очка.

В 2021 году "Зенит" не одержал ни одной победы. В матче 1/8 финала Кубка России команда Семака уступила "Арсеналу" в Санкт-Петербурге со счетом 1:2. В матче 20-го тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2).

В ближайшие выходные "сине-бело-голубые" дома сыграют против "Ахмата" в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет 13 марта и начнется в 16:30 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Петржела Зенит
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