По данным источника, Мусаеву после получения повреждения в матче с "Зенитом" наложили 10 швов - восемь на губу и два на десну. Других повреждений у игрока нет, его самочувствие удовлетворительное.
Отметим, что Мусаев был заменен в первом тайме матча с "Зенитом". В начале встречи он столкнулся с защитником "Рубина" Филипом Уремовичем. После этого Мусаева увезли с поля на медицинской машине.
Напомним, что Мусаев перешел в "Рубин" из "Зенита" в январе. Он провел за казанцев два матча.
Источник: Bobsoccer
Источник: Мусаев избежал серьезной травмы в матче с "Зенитом". Игроку наложили 10 швов
Хавбек "Рубина" Леон Мусаев, замененный по ходу матча 21-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:1), избежал серьезной травмы.
Фото: "Рубин"
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