Синодзука отметил, что поначалу ему было тяжело в России из-за языкового барьера. По словам футболиста, из-за незнания языка он часто прогуливал занятия в школе, поскольку не хотел находиться на уроках, где ничего не понимал.
"В России было тяжело, особенно в школе, ведь я не знал языка. Сидел на уроках и ничего не понимал — учителя что-то спрашивают, а я сидел, как дурак. Из-за этого часто прогуливал, уезжал с уроков домой", - сказал Синодзука.
Также он рассказал о знакомстве с ругательствами в России. По словам игрока, в России очень часто матерятся. Синодзука добавил, что уже привык материться на русском языке.
"Мат? Сам слышал слова и спрашивал об их значении. Потом как-то автоматически запоминал. Оказалось, в России очень часто матерятся: почти каждое слово — мат. А поначалу я даже не понимал, насколько это плохо. В японском языке нет мата. Уже привык материться по-русски. Иногда может выскочить что-то, когда, например, по воротам не попадаю", - рассказал футболист.
Отметим, что 25-летний Синодзука находился в системе "Спартака" в 2012-2017 годах. Сейчас он выступает за японский клуб "Касива Рейсол".
Источник: Sport24
Воспитанник "Спартака" Синодзука: в России очень часто матерятся. Почти каждое слово - мат
Воспитанник "Спартака" Иппэй Синодзука рассказал о своем переезде в Россию с знакомстве с русским матом.
Фото: "Советский спорт"
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