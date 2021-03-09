По словам Синодзуки, в "Спартаке" его в шутку называли китайцем.
"В основном Шино. Кто-то называл Иппа, кто-то Иппэй. Иногда, любя, китайцем. Но я понимал юмор и не обижался. Было весело", - сказал футболист.
Напомним, что 25-летний Синодзука находился в системе "Спартака" в 2012-2017 годах. Сейчас он играет за японский клуб "Касива Рейсол".
Источник: Sport24
Японец Синодзука: в "Спартаке" иногда называли китайцем, но я понимал юмор и не обижался
Японский воспитанник "Спартака" Иппэй Синодзука рассказал о том, как его называли партнеры по команде во времена выступлений в составе "красно-белых".
Фото: "Аргументы недели"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!