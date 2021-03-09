Японец Синодзука: в "Спартаке" иногда называли китайцем, но я понимал юмор и не обижался

Японский воспитанник "Спартака" Иппэй Синодзука рассказал о том, как его называли партнеры по команде во времена выступлений в составе "красно-белых".
Фото: "Аргументы недели"
По словам Синодзуки, в "Спартаке" его в шутку называли китайцем.

"В основном Шино. Кто-то называл Иппа, кто-то Иппэй. Иногда, любя, китайцем. Но я понимал юмор и не обижался. Было весело", - сказал футболист.

Напомним, что 25-летний Синодзука находился в системе "Спартака" в 2012-2017 годах. Сейчас он играет за японский клуб "Касива Рейсол".

Источник: Sport24

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Теги: Спартак
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