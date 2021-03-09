Плутник отметил, что руководство клуба ждет заключения специалистов. От этого заключения зависит, какие работы будут выполнены на стадионе.
"Год назад коллеги начали большую работу, и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций. Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона", - сообщил Плутник.
Отметим, что стадион "РЖД Арена" открыли летом 2002 года. Объект был реконструирован в 2017 году.
Источник: ТАСС
Глава совета директоров "Локомотива" рассказал о планах по реконструкции стадиона клуба
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции стадиона "железнодорожников".
Фото: "Локомотив"
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