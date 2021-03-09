Как сообщает источник, "Динамо", "Краснодар" и "Ростов" интересуются защитником "Брондбю" и сборной Исландии Йортуром Херманнссоном. Контракт игрока с датской командой истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах за "Брондбю", результативными действиями не отметился. Всего за датский клуб у него 146 матчей и три забитых гола.
За сборную Исландии он дебютировал в январе 2016 года. За национальную команду он провел 17 матчей и забил один гол.
Источник: Sport24
Источник: три команды РПЛ интересуются защитником сборной Исландии Херманнссоном
Центральный защитник "Брондбю" Йортур Херманнссон попал в сферу интересов трех команд Российской Премьер-лиги.
Фото: "Getty Images"
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