Силкин: в плане индивидуального мастерства у "Спартака" игроки поинтереснее, но у "Динамо" лучше командные действия

Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче "бело-голубых" со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
Силкин заявил, что у "Спартака" собраны индивидуально более сильные игроки. При этом у "Динамо" лучше налажены командные действия, добавил тренер.

"Я считаю, что в плане индивидуального мастерства у "красно-белых" футболисты поинтереснее. В "Динамо" же хорошая молодежь и большое желание играть. Командные действия у "бело-голубых" лучше. Ну, посмотрим, во что это выльется. В таких играх очень важно, кто забьет первым. Дерби по своему характеру всегда очень напоминает кубковые встречи. Поэтому игра обещает быть интересной", - сказал Силкин.

Отметим, что встреча "Динамо" - "Спартак" пройдет 13 марта. Начало - в 19.00 мск. "Бело-голубые" занимают пятое место в таблице РПЛ (36 очков). "Спартак" - третий (38 очков).

Источник: Матч ТВ

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Теги: Силкин Динамо Спартак
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