Премиальные Черчесова, возвращение Дзюбы, Васин — наш Беккенбауэр. Главное за 10 марта

Когда ничья с Молдовой не огорчает
Теперь понятно, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов так серьезно относился к товарищеским матчам, называя их контрольными. Телеграм-канал Baza раскопал некоторые финансовые детали соглашения тренерского штаба сборной с РФС. Оказалось, что за победу в товарищеских встречах тренерский штаб получает 20 миллионов рублей, а за мировую - 10 миллионов. Учитывая характер матчей, цифра очень весомая.
До триумфа (по российским меркам) на чемпионате мира суммы были в 2 раза меньше. Но кто же после победы над Испанией будет ограничивать Черчесова в деньгах?! Юрист Черчесова Алан Агузаров прокомментировал Sport24, что все цифры выдуманные и к правде не имеют никакого отношения. Только не ясно, в какую сторону выдуманные - в большую или меньшую?
Возвращение капитана
До ближайших матчей сборной осталось мало времени. А состав Станислав Черчесов объявит 15 марта. Но о некоторых игроках главный тренер заявил заранее. Так, передает РБ Спорт, Черчесов подтвердил вызов Артема Дзюбы. Мало того, к нападающему "Зенита" вернется капитанская повязка. Если информационный шум вокруг Дзюбы прошел, то что со спортивной составляющей? Или Черчесова все устраивает?
Васин - наш Беккенбауэр
Чем ближе к концу контракт Виктора Васина с ЦСКА, так больше появляется ценителей его таланта. Сначала агент рассказывал, что Васин полностью готов к сборной и только череда случайностей не позволяет ему показать свой максимум. Теперь бывший тренер армейцев Виктор Онопко в интервью "Спорт-Экспресс" назвал Васина "защитником от Бога".
Более того, Онопко считает, что у Васина данные, как у самого Беккенбауэра. И только невезение вместе с травмами не дают ему уверенно играть. "Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй", - защищал Васина Онопко. Поможет это новый контракт с ЦСКА подписать?
Дальше без Ари
"Краснодар" решил не продлевать контракт с нападающим Ари, сообщает Sport24. Соглашение игрока заканчивается в конце июня, ему уже 35 лет. И в "Краснодаре" посчитали, что российский бразилец больше команде не пригодится. Как и Станислав Агкацев. После провала в матче со "Спартаком" молодого кипера перевели во вторую команду. А как же Егор Сорокин? Или связка с Кайо еще не сыграла свой главный матч?
Стечение обстоятельств с "Зенитом"
Пусть в матчах РПЛ судейские споры продолжают возникать, но арбитры хотя бы стали открытее. Так Михаил Вилков дал большое интервью "Чемпионату". В частности, арбитр рассказал, почему при его судействе побеждает "Зенит". По мнению Вилкова, "это просто стечение обстоятельств". "Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием "Зенита" — это не такая большая цифра", - сам все посчитал Вилков.
А еще Вилков назвал стадион, на котором ему не нравится работать. Это стадион "Оренбурга". "В Оренбурге постоянно происходят какие-то непонятные ситуации, многие судьи там допускают ошибки. Может быть, колдун сидит и мешает", - заявил Вилков. Так что дело не в фотошопе, а в магии.
Физрук или нет?
Безвыигрышная серия "Спартака-2" в ФНЛ растянулась на 8 матчей. Красно-белые потерпели очередное поражение (на этот раз от "Нефтехимика") и не могут забить в 4 последних встречах. У Романа Пилипчука закончились все идеи, игра деградировала в конец. Журналист Максим Алланазаров сообщил, что завтра специалист попрощается с командой. Пробиться из второй команды в первую у Пилипчука не вышло. И как теперь доказать, что именно его работа стала главной причиной чемпионства в 2017 году?
Фото: loveradiosamara.ru, Вести, Sportbox