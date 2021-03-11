- Он уже тренируется в общей группе. Травма была небольшая? Да, обошлось. Потянул заднюю мышцу бедра. Сейчас все нормально. Готовится к следующему матчу. Состав на игру уже определит тренерский штаб, - передает слова Шайбекова "РБ-Спорт".
Встреча 22 тура Российской премьер-лиги "Уфа" - "Рубин" начнется 14 марта в 14:00 по московскому времени. Хозяева занимают 14 место в турнирной таблице с 14 очками после 21 матча. В активе казанцев 34 очка, они находятся на восьмой строчке.
Урунов сможет принять участие в матче "Уфы" с "Рубином"
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что повреждение полузащитника Остона Урунова в игре с "Уралом" оказалось несерьезным.
Фото: twitter.com
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