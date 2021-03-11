Урунов сможет принять участие в матче "Уфы" с "Рубином"

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что повреждение полузащитника Остона Урунова в игре с "Уралом" оказалось несерьезным.

Фото: twitter.com