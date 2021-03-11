- Шансы на чемпионство у "Спартака" есть, особенно после того, как все складывается - "Зенит" неудачно играет. Но зато другие команды подтягиваются, тот же ЦСКА идет хорошо, там еще и "Сочи", и "Динамо", и "Локомотив" недалеко. Не знаю, хорошие шансы или нехорошие, но они есть. Теперь надо этими шансами попробовать воспользоваться, - цитирует Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
Лидер турнирной таблицы чемпионата России "Зенит", ушедший на зимнюю паузу с четырехочковым отрывом от ближайшего преследователя, неудачно возобновил весеннюю часть турнира. В двух матчах сине-бело-голубые набрали всего одно очко, сыграв дома вничью с "Ростовом" (2:2) и уступив на выезде "Рубину" (1:2). Сейчас у "Зенита" 42 очка, у идущего вторым ЦСКА - 40, у замыкающего тройку "Спартака" - 38. "Сочи" набрал 37, а "Динамо 36 очков; сразу у трех команд по 34 очка - это "Локомотив", "Ростов" и "Рубин", занимающие места с шестого по восьмое.
Кечинов: у "Спартака" есть шансы на чемпионство
Экс-форвард "Спартака" Валерий Кечинов оценил шансы своей бывшей команды на золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!