"Какой клуб сейчас поддерживаю? "Спартак". К "Зениту" интерес пропал. Папа тоже в них разочаровался, потому что не верил, что в клуб, скажем так, попадают по спортивному принципу", - приводит слова Криушева "Чемпионат".
"Зенит" после 21-го тура единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 42 очка. 13 марта сине-бело-голубые на свое поле будут принимать "Ахмат". Начало матча - в 16:30 по Москве.
"Спартак" располагается на 3-й строчке, набрав 38 зачетных баллов. 13 марта красно-белые на выезде встретятся с московским "Динамо". Матч начнется в 19:00 по Москве.
Воспитанник "Зенита" заявил, что поддерживает "Спартак"
Воспитанник "Зенита" голкипер Максим Криушев рассказал о предпочтениях в футболе после раннего завершения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
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