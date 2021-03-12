- Начнем с того, что раньше протесты на желтые карточки вообще не принимались. И это, по-моему, было правильно. Но раз сейчас это правило изменили и прописали в регламент, значит, нужны абсолютно четкие и, главное, публичные критерии. Чтобы их знали не только футбольные специалисты, но и все болельщики. За такое-то действие мы отменяем желтую карточку, а за другое нет, - передает слова Шавло "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину желтую карточку, полученную им в матче 21 тура против "Тамбова" (2:0). Это дает Фомину возможность принять участие в старейшем московском дерби "Динамо" - "Спартак", которое состоится в рамках 22 тура РПЛ. В то же время четвертая желтая карточка для защитника красно-белых Самюэля Жиго отменена не была - он пропустит матч.
Шавло: по отмене желтых карточек нужны четкие публичные критерии
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал ситуацию с отменой дисквалифицирующей желтой карточки полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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