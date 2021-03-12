Шавло: по отмене желтых карточек нужны четкие публичные критерии

Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал ситуацию с отменой дисквалифицирующей желтой карточки полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Начнем с того, что раньше протесты на желтые карточки вообще не принимались. И это, по-моему, было правильно. Но раз сейчас это правило изменили и прописали в регламент, значит, нужны абсолютно четкие и, главное, публичные критерии. Чтобы их знали не только футбольные специалисты, но и все болельщики. За такое-то действие мы отменяем желтую карточку, а за другое нет, - передает слова Шавло "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину желтую карточку, полученную им в матче 21 тура против "Тамбова" (2:0). Это дает Фомину возможность принять участие в старейшем московском дерби "Динамо" - "Спартак", которое состоится в рамках 22 тура РПЛ. В то же время четвертая желтая карточка для защитника красно-белых Самюэля Жиго отменена не была - он пропустит матч.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Динамо Шавло
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Карпин - о судействе: это когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!
Аршавин назвал три своих лучших матча в карьере 4
Акинфеев и Дивеев - в стартовом составе ЦСКА на матч с тульским "Арсеналом" 3
"Красно-черная машина!" Глушаков поделился эмоциями от победы над "Ростовом" 2
"Кто у нас работает ВАР?" Глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе "Ростова" 6
Предполагаемая любовница Мамаева сообщила, что скоро приедет в Россию 3
Экс-футболист сборной Аргентины раскритиковал лекцию Гвардиолы и потребовал вернуть ему стоимость билета
Бикфалви, Эль-Кабир и Погребняк - в стартовом составе "Урала" на матч против "Ротора"
"Арсенал" - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 13 марта 2021 1
Кирьяков: борьба за выживание - это не для слабонервных. Для "Арсенала" матч с ЦСКА будет как финал
Источник: "Барселона" готова отдать за Холланда шесть игроков, включая Гризманна и Коутиньо 3
"Очередной судейский скандал. Засудили "Ростов". Обсуждение ужасной работы арбитров в матче "Химок" и "Ростова" (видео) 8
Шавло: по отмене желтых карточек нужны четкие публичные критерии 4
Назван лучший игрок 2020 года в АПЛ по версии болельщиков
Британские СМИ назвали клуб-фаворит в борьбе за Холланда 4
Точилин: преждевременно говорить, что у Шварца сильная команда. "Динамо" Черчесова и Силкина было намного сильнее
Нагельсманн прокомментировал информацию об интересе к нему "Барселоны"
Колосков - о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА: дальше падать уже некуда 10
Свисток и нарисованная линия решают всё. ВАР и Лапочкин перевернули результат матча "Химки" - "Ростов" с 0:1 на 1:0 29
"Леванте" в дерби победил "Валенсию"
Главный тренер молодежной команды "Фиорентины" Аквилани заразился коронавирусом
Дубль Пашалича помог "Аталанте" обыграть "Специю", Миранчук на поле не вышел
"Боруссия" М уступила в гостях "Аугсбургу"
Глушаков: планирую ли я продлевать контракт с "Химками"? Ну да, почему нет?
Пономарев - о 8-й позиции России в рейтинге УЕФА: нет ничего удивительного, в еврокубках мы проиграли все, что можно 2 эксклюзив
Григорян: провел очень плодотворный период работы в Армении
Мирзов - о пенальти: увидел, что соперник ставит ногу, поэтому подставился 6
"Лучшие!" "Химки" опубликовали фото после победного матча с "Ростовом" 3
Матч "Ювентус" - "Наполи" снова перенесен
Жена Карпина - об отмене гола "Ростова: даже комментаторы были в замешательстве 5
Все новости
-