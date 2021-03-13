Также Семак допустил, что в будущем капитанскую повязку в "Зените" может получить форвард Артем Дзюба.
"Сегодня Ловрена не было, поэтому решили дать повязку Оздоеву. Выйдет ли Дзюба с капитанской повязкой в будущем? Почему бы и нет?" - сказал Семак.
Отметим, что сегодня, 13 марта, "Зенит" победил "Ахмат" со счетом 4:0 в матче 22-го тура РПЛ. Команда Семака лидирует в чемпионате, набрав 45 очков. Отрыв петербуржцев от идущего вторым ЦСКА составляет пять баллов.
Источник: Sport24
Семак: выйдет ли Дзюба с капитанской повязкой в будущем? Почему бы нет?
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему на матч с "Ахматом" петербуржцев вывел с капитанской повязкой полузащитник Магомед Оздоев.
Фото: "Зенит"
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