Романцев отметил, что игра смотрелась на одном дыхании. По его словам, в матче было много ошибок, однако это объясняется большим желанием футболистов проявить себя. Также Романцев заявил, что "Спартак" победил заслуженно.
"Игра "Спартака" с "Динамо" была похожа на такой свежий весенний футбол, от чего мы, честно говоря, уже давно отвыкли. Без пауз, затяжек — меня это порадовало. Смотрелась игра на одном дыхании. Много, конечно, было ошибок, однако это из-за большого желания. Ошибки — они ведь с обеих сторон, необязательные. Но самое главное, что матч закончился, что не всегда бывает, справедливо — выиграл сильнейший с таким счетом, насколько сейчас "Спартак" сильнее "Динамо", - сказал Романцев.
Также он прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА. По словам тренера, "Динамо" и "Спартак" показали футбол, с которым можно было бы достойно выступать в еврокубках.
"Кстати, сегодняшний матч настроил меня оптимистично. "Динамо" и "Спартак" действовали так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать — не с грандами, конечно, но с клубами вроде "Динамо" Загреб и "Янг Бойз" можно. Все мы надеемся, что сейчас мы на самом дне и ниже уже не опустимся. Да и вообще — после любого падения начинается если не взлет, то подъем однозначно", - заявил Романцев.
Отметим, что, обыграв "Динамо", "Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (41 очко). "Бело-голубые" занимают пятое место (36 очков).
Источник: Sport24
Романцев: "Динамо" и "Спартак" играли так, что не стыдно и в еврокубках с таким футболом выступать
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о победе "красно-белых" над "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ (2:1).
Фото: "Чемпионат"
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