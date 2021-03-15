По словам Генича, возможно, руководство "Спартака" рассматривает вариант с возвращением Карреры.
"Может быть, "Спартак" держит в уме вариант с возвращением Массимо Карреры. Если вернули Промеса, то почему бы не вернуть и Карреру? Второй заход Массимо с немного другим составом и возможностями — отчего бы такой вариант "Спартаку" не рассмотреть?" - сказал Генич.
Напомним, что Каррера являлся главным тренером "Спартака" в 2016-2018 годах. Ныне он тренирует "Бари".
Ранее стало известно, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона. Он не намерен продлевать контракт с "красно-белыми".
На данный момент "Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 41 очко.
Источник: Матч ТВ
Генич: если "Спартак" вернул Промеса, почему бы не вернуть и Карреру?
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о возможном возвращении Массимо Карреры на пост главного тренера "Спартака".
Фото: NurPhoto via Getty Images
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