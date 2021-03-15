"Времени совсем до игры немного. Надо правильно восстановится и подойти к ней во всеоружии. Турнирную таблицу все видят — плотность там очень серьезная. Мы будем играть только на победу", - сказал Чистяков.
Отметим, что игра ЦСКА - "Зенит" пройдет 17 марта. Начало - в 20.00 мск.
"Зенит" является лидером РПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА отстает от петербуржцев на пять баллов и идет третьим.
Источник: Матч ТВ
Чистяков - о встрече "Зенита" с ЦСКА: надо подойти к матчу во всеоружии. Будем играть только на победу
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 23-м туре чемпионата России.
Фото: "Зенит"
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